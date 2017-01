MinSalud advirtió que Nueva EPS no se desbordará por otorgar servicios a las Farc

Foto AFP

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, advirtió que la vinculación de desmovilizados de las Farc a la Nueva EPS, la cual se ha venido efectuando desde hace varias semanas, no va a afectar los servicios de la entidad, ni tampoco causará inconvenientes a los demás afiliados.

“Para una EPS este no es un tema cuantitativo, en este proceso estamos hablando de unas 6 mil personas de las Farc que no van a desbordar a una EPS que cuenta con millones de afiliados, lo importante es tener un equipo de comunicación que garantice un manejo adecuado de los afiliados y no nos preocupa por ahora que esto vaya a causar un desbordamiento”, afirmó.

La Nueva EPS presta los servicios de salud para 6 mil guerrilleros de las Farc con todos los beneficios de la entidad.

En ese sentido, el ministro aseguró que en los próximos días se adelantará una brigada de salud para los miembros de la guerrilla en el municipio de Icononzo, Tolima.