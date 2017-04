MinTrabajo alerta por posible explotación laboral a colombo-venezolanos

El ministerio del Trabajo informó que ha intensificado sus labores de inspección y vigilancia frente a extranjeros que llegan a Colombia, especialmente venezolanos, debido a una posible explotación laboral.

La ministra del Trabajo, Clara López, explicó que se estarían presentando casos de explotación laboral en el país en diferentes sectores de la industria, así como en el sector de la salud.

“El 80 por ciento de las personas que están cruzando la frontera de Venezuela a Colombia son colombo-venezolanos que están retornando a su patria y aquí tenemos que abrirles los brazos como tenemos que hacer con cualquier colombiano que llegue de regreso”, dijo López.

Sin embargo señaló que “yo veo que hay un proceso muy delicado y ya hemos alertado a todos nuestros inspectores de trabajo a nivel nacional de discriminación y de querer explotar la vulnerabilidad y la necesidad de estas personas”.

Por su parte Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario señaló que la migración laboral no está regulada por el Ministerio de Trabajo si no por el de Relaciones Exteriores, por lo que no sé puede saber a ciencia cierta mayores datos de la situación.

Jaramillo explicó además que debido al gran número de venezolanos que han llegado a trabajar a nuestro país “hay una crisis de la efectividad de los derechos de los trabajadores extranjeros” por lo que en muchos casos la ley no se cumple.