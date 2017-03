MinTrabajo exhortará a alcaldes y gobernadores para defender derechos laborales de trabajadoras sexuales

El ministerio de trabajo expedirá en los próximos días una circular para que los alcaldes y Gobernadores de todo el país sean los encargados de visibilizar, proteger y velar por los derechos laborales de las trabajadoras sexuales.

La medida del Ministerio de Trabajo se da luego de que la Corte Constitucional le ordenara a la entidad elaborar una propuesta para proteger a esta población.

La Ministra Clara López explicó: “Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir la ley, entonces nosotros aplicamos el código sustantivo del trabajo; no es nuestra competencia realizar una política pública específica pero sí desde luego publicitar y hacer visible el hecho de que a ellas como el resto de los trabajadores no las pueden discrimina, extorsionar y tampoco no pagarle los salarios y las prestaciones sociales”.

López dijo que hay situaciones especiales en las que las trabajadoras sexuales deben recibir todas las prestaciones otorgadas por la ley: “En el caso particular la licencia de maternidad no pueden dejar de reconocérsela, entonces lo que vamos hacer es aplicar la ley”.

Anteriormente el Ministerio de Trabajo no visitaba ni inspeccionaba esta clase de establecimientos, pero a raíz de lo ordenado por la Corte Constitucional las direcciones centrales del Ministerio, la dirección de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), la dirección de equidad de género y la dirección de empleo y formalización laboral iniciaron visitas periódicas a estos lugares.