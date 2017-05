MinTrabajo hizo llamado a sindicatos para evitar paro el próximo 11 de mayo

Durante el acto de posesión de la Ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, el Jefe del Estado dijo que la alta funcionaria tiene todas las condiciones para cumplir una exitosa labor en esa cartera. Foto Presidencia

La nueva ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, hizo un llamado a los educadores, taxistas y al Inpec para que se pueda concertar una reunión y evitar el paro que está programado para el próximo jueves 11 de marzo.

Aunque reconoció que no está al frente de lo que está sucediendo con las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos, Restrepo dijo que ya le pidió al equipo técnico del Ministerio de Trabajo que se reúna con el Ministerio de Hacienda para buscar soluciones frente al paro.

“No tengo la precisión de lo que está pasando hoy exactamente, pero sé que ha habido mesa de concertación, hemos dialogado permanentemente y lo vamos a hacer. Yo hoy le pedí al equipo del Ministerio de Hacienda que se sentara con el equipo del Ministerio de Trabajo y ya hemos empezado una serie de diálogos, voy a recibir esos informes cómo va”, explicó la ministra.

En cuanto a una investigación que tiene en la Procuraduría en su contra sobre un supuesto acoso laboral a una funcionaria cuando era superintendente de Subsidio Familiar, la ministra aseguró que fue ella misma quien le pidió a la entidad que indague sobre lo sucedido hace unos años.

“Ese no es un acoso, la señora Janeth Benítez entregó un informe donde han salido una serie de consideraciones de la entidad, yo me fui para donde el señor procurador, vine aquí al despacho de Camilo Enciso y fui a donde el ministro de Trabajo de la época, Luis Eduardo Garzón, a explicarle la situación y le pedí al procurador que me investigara”, sostuvo Restrepo.

Finalmente la nueva ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, dijo que tiene una hoja de vida intachable en sus más de 20 años de carrera pública y aseguró que su despacho estará abierto para todos los sectores del país.