MinTrabajo vigilará proceso de reintegro de pilotos de Avianca tras el fin de su paro

Foto: Colprensa

La ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, aseguró que tras levantarse la huelga de paro de pilotos de Avianca, la entidad empezará la vigilancia del proceso de reintegros de los pilotos desde el próximo lunes.

De acuerdo con Restrepo, se buscará garantizar los derechos de los trabajadores “por supuesto nosotros vamos a estar atentos de que el Código se cumpla y a que ninguna persona que tenga las facultades legales para tener un procedimiento o un despido se le haga” dijo. (Lea también: Pilotos de Acdac levantaron el paro tras más de 50 días de protestas)

“Vamos estar acompañando con el equipo de inspección y vigilancia y le voy a pedir que vaya a la empresa el próximo lunes a monitorear y acompañar toda la agenda de reintegros de los pilotos, no solamente acompañando esta agenda si no la posterior que es la de la Corte”.

Dijo además, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la ilegalidad o legalidad de la huelga determinará lo que viene para los pilotos y para la aerolínea “la Corte nos va a dar la ruta de lo que sigue en el caso de Avianca y el ministerio va a asumir con mucha responsabilidad siempre haciendo reflexiones a la empresa de que los pilotos han tomado una decisión importante que debe ser valorada pero la empresa tiene la responsabilidad de hacer sus reflexiones internas”.

Aclaró que el Tribunal de Arbitramento que fue convocado en días pasados por el Gobierno para este conflicto laboral, continúa funcionando: “el arbitramento no tiene que ver con la huelga, nosotros lo convocamos no para decir si el paro se levantaba o no o si era ilegal o no sino para discutir el pliego de peticiones”.

La ministra del trabajo afirmó que acogerán el fallo de la Corte, y si llegara a ser ilegal este sentaría un precedente para el país. “El servicio público escencial demostraría que en Colombia no se puede parar cuando de servicio aéreo se trata”.