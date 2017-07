MinTransporte dio vía libre para que placas blancas se puedan volver particulares sin mayores restricciones

Foto Colprensa - Juan Páez

El Ministerio de Transporte anunció que hoy se firmó la reglamentación del Decreto 431 de 2017 con el cual se abre la puerta para que los propietarios de vehículos de placas blancas que quieran dejar el servicio de pasajeros y pasarse a la modalidad particular puedan hacerlo sin mayores contratiempos.

Alejandro Maya, viceministro de Transporte, aseguró que uno de los principales puntos para destacar con esta reglamentación es que se permite que durante un año, contado desde el 14 de marzo de este año, todo vehículo de placa blanca con capacidad menor a nueve pasajeros pueda volverse particular sin cumplir la obligatoriedad de tiempo, que es de cinco años.

“Hoy en día hay saturación del servicio especial, muchos vehículos están en la ilegalidad y por eso les vamos a dar una oportunidad de que sean carros familiares (…) no obstante vamos a hacer unos controles a los que se pasen al modo particular y como la placa no cambia por ejemplo vigilaremos que no sigan como informales”, dijo el viceministro de Transporte.

Luego de que se cumpla un año de la entrada en vigencia de esta norma, el 14 de marzo de 2018, los vehículos de placas blancas deberán seguir cumpliendo con la vigencia mínima de tiempo que obliga actualmente la reglamentación establecida en el Ministerio de Transporte. Se espera que sean más de tres mil los que se beneficien con esta reglamentación.

“Básicamente le estamos diciendo a la gente que tenga un carro de servicio público especial en esta modalidad y que de pronto ya no le esté rentando, porque no le sale trabajo, que si quiere volverse particular lo haga sin ningún problema, esto teniendo en cuenta que se deben cumplir unos requisitos previos, los cuales felixibilizaremos por un año”, dijo Maya.

Esta decisión del Ministerio de Transporte forma parte del plan que se está articulando para combatir la ilegalidad en el servicio público especial de pasajeros, teniendo en cuenta que muchos vehículos que fueron comprados en episodios de la historia como la bonanza petrolera que se dio el país durante los años 2012 y 2013, hoy en día no tienen contratos para operar.