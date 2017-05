MOE consideró inconveniente que el CNE anule procesos de revocatoria que ya están citados.

Foto referencial Colprensa

La directora de la Misión Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que las revisiones que ha anunciado el CNE a los 107 procesos de revocatoria que cursan en el país y el anuncio de que algunos de ellos podrían ser cancelados es inconveniente y podría afectar la participación ciudadana en procesos democráticos.

“Estos comités ya superaron las etapas que les habían solicitado, les fue aprobado por la registraduría y por eso se da una fecha para la revocatoria, es por esto que sería inconveniente entrar a suspender unas elecciones de convocatoria de mandato, además que ya están además convocadas, sin contar con un documento técnico en el que de manera puntual una autoridad que no sabes cuál es, por que no es función del CNE, este en capacidad de señalar que un mandatario cumple o no con el plan de desarrollo, porque no se evalúa el plan de gobierno”, dijo Barrios.

Así mismo, la directora de la MOE, indicó que si bien se necesita hacer algunas regulaciones, estas no deben ser impuestas a los comités que actualmente ya están en un proceso de revocatoria, pues eso sería cambiar las reglas del juego y no estaría dentro del mandato de la ley.

Barrios manifestó que ante ese panorama una de las recomendaciones que plantea la MOE es que se hable de los temas de financiación de los procesos revocatorios, y además que se establezca una diferenciación para que tanto comités como gobernantes tengan garantías para adelantar este tipo de procesos.

Finalmente, Barrios indicó que debe existir claridad en cuál es la autoridad que debe determinar si se está o no cumpliendo el proceso correcto en la revocatoria de mandato, sobre todo en lo concerniente a si los mandatarios están cumpliendo sus planes de desarrollo, y que dicha información sea accesible para los ciudadanos que deban luego explicar los motivos de su revocatoria de manera clara y con pruebas, como pretende exigirlo el CNE.