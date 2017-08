Musa Besaile y Hernán Andrade admiten relación con fiscal Moreno pero niegan corrupción

Musa Besaile y Hernán Andrade Fotos tomadas de Colprensa.

Los senadores Musa Besaile, del partido de la U, y Hernán Andrade del Conservatismo, se pronunciaron luego de ser acusados por la Fiscalía de corrupción tras tener vínculos con el exfiscal Luis Gustavo Moreno.

Besaile admitió que Moreno alcanzó a revisar, como abogado suplente, un proceso por parapolítica que hay en su contra, pero jamás recibió honorarios.

“Se me acercó, me dijo que quería conocer mi proceso, fue suplente dos meses, renunció a la suplencia, no presentó ningún escrito y tampoco presentó ningunos honorarios, ese es todo el conocimiento que tengo sobre alguna relación con el señor Moreno. En esos momentos era un hombre honorable y no tengo más conocimiento de él desde ese día hasta hoy”, indicó.

Dijo que lo están persiguiendo por chismes políticos, como ocurrió en el caso de Odebrecht, del cual se declaró inocente.

Por su parte, el senador Hernán Andrade dijo que no es la primera vez que lo investigan, que el fiscal Moreno fue su abogado en el caso del desfalco a Cajanal, pero que todo su proceso se adelantó con rigor.

“Tengo que dar la cara aquí y ante el país, pero no puedo dar ninguna declaración diferente a decir que voy a acudir ante la Corte Suprema. Yo no soy un hombre corrupto, soy transparente y mi defensa fue transparente”, manifestó.

Los legisladores se mostraron dispuestos a responder ante el alto tribunal una vez sean llamados en este nuevo proceso que inicia la justicia en su contra.

Comisión de Acusación espera pruebas de la Corte para investigar a magistrados

La secretaria de la Comisión de Acusación espera que la Corte Suprema de Justicia haga llegar las pruebas contra los magistrados Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte para iniciar la investigación formal.

Este miércoles, la mesa directiva de la Comisión de Acusación se pronunciará sobre el procedimiento a seguir en la investigación contra quienes fueron presidentes de la Corte Suprema y que hoy son acusados por corrupción.

La Corte Suprema de Justicia le pidió a Comisión de Acusación que inicie de inmediato una investigación contra los actuales magistrados que tendrían relación con la investigación del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.

La Comisión de Acusación asignará a un Representante investigador por reparto para iniciar la investigación; si encuentran elementos de juicio, se presentará el escrito de acusación ante el pleno de la Cámara de Representantes.