Naranjo dice que desde la Vicepresidencia no cazará peleas políticas ni personales

Tras ser elegido como nuevo vicepresidente de la República, el general Óscar Naranjo aseguró que no protagonizará controversias que poco interesan a los ciudadanos sino que trabajará para sacar adelante las responsabilidades que le entregó el presidente.

Naranjo afirmó que no cazará peleas políticas ni personales porque su labor será garantizar el bienestar y la seguridad de los colombianos.

“No quiero entrar al ejercicio de la Vicepresidencia asumiendo debates que pueden ser estériles y que poco le transmiten a los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos nos están exigiendo trabajar para que finalmente todos sientan que el Estado es capaz de protegerlos, de asegurar derechos y libertades”, señaló.

Y añadió: “Anticipo que no me desgastaré en debates personales, anticipo que trabajaré con respeto”.

Naranjo dijo tener certeza de la legalidad de su nombramiento, pese a que la ley establece que el reemplazo del vicepresidente de la República debe ser del mismo partido.

“Yo no estaría aquí sin previos conceptos jurídicos de muy distintas entidades e instancias, no creo que no hayan caído en cuenta de esa circunstancia. Yo tengo certeza de que hay claridad jurídica y por eso la Comisión de Acreditación ha obrado de esa manera”, indicó.

El general tendrá cuatro tareas principales en la Vicepresidencia: impulsar la implementación del acuerdo de paz, luchar contra el narcotráfico, perseguir a las bandas criminales y garantizar la seguridad ciudadana.