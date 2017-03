Natalia Ponce calificó como ejemplar condena de 20 años contra su agresor

Natalia Ponce / Foto Colprensa - Diego Pineda

Natalia Ponce de León calificó como ejemplar la condena de 20 años de prisión que dejó en firme el Tribunal Superior de Bogotá contra Jonathan Vega por el ataque con ácido del que fue víctima.

“Es un castigo ejemplar para el dolor que siente una víctima por estos ataques con ácido y en mi corazón ya es un capítulo cerrado. Me alegra que finalmente se haya hecho justicia”, dijo Ponce de León.

De igual forma sostuvo que aunque en su caso logró perdonar a su agresor, una drástica sentencia como la impuesta por el Tribunal de Bogotá ayuda a contribuir a la reparación de la víctima.

“Si logré perdornarlo, tengo un corazón muy limpio, gracias a Dios cogí el camino que era, el del perdón”, indicó Ponce de León.

Señaló que espera que la justicia a futuro no le conceda ningún tipo de beneficio carcelario a Jonathan Vega con el fin de que cumpla la totalidad de la pena en prisión.

“Es un delito muy grande y eso no tiene perdón de Dios y tiene que pagarlo en esta vida, no pueden dársele comodidades, ni rebajas, ojalá la justicia no desfallezca”, agregó.

Pese a que en su momento el abogado de Jonathan Vega anunció que presentaría un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, se cumplieron los términos de ley y por ello la ejemplar sentencia fue confirmada.

A lo largo de la investigación, Jonathan Vega intentó declararse inimputable argumentando padecer esquizofrenia paranoide pero el juez de primera instancia dejó en claro que si podía responder judicialmente por estos graves hechos.