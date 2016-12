Si es necesario hacer cambios a la ley de amnistías, se harán: Senador Lizcano

Foto: RCN Radio

El Senador y presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, respondió a las críticas que se han hecho al proyecto de ley de amnistías para las Farc y señaló que analizarán a fondo cada una de ellas para realizar los cambios que sean necesarios, siempre y cuando no altere la esencia de esta normativa que es vital para el posconflicto.

Lizcano reconoció que hay unas fallas en el lenguaje que se usa en el proyecto de ley, pero reiteró que está acorde con lo que determina la ley para estos casos. También señaló que en muchas ocasiones el vocero de la Human Right Watch, José Miguel Vivanco, “critica por criticar”.

“Hay ciertos términos jurídicos que deben ser modificados o retirados de este texto, es algo que vamos a debatir en los próximos días, no obstante, lo de la HRW no he podido entender lo que quieren decir, tal y como se redactó va en concordancia con lo que dice la ley”, dijo el parlamentario.

El presidente del Congreso aseguró que el proyecto de ley de amnistías se va a mejorar en todo lo que se pueda y por eso entra en discusión, también dijo no se iría en contravía del Estatuto de Roma y que los delitos de lesa humanidad serán juzgados por la justicia ordinaria.

“Hay que establecer todo lo relacionado con el delito conexo y político en medida de que la ley que mejor se vuelve beneficioso para la justicia, hay que darle la oportunidad a todas las víctimas y por eso es que vamos a discutirlo desde mañana, la voluntad del Congreso es dar a conocer todos los errores y mejorar lo que sea necesario”, dijo Lizcano.

Después de una reunión de alto nivel entre el Gobierno, el Congreso y las Fuerzas Militares, quedó lista la ponencia de la ley de amnistía que será aprobada en último debate esta semana en las plenarias de Senado y Cámara.