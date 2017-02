Niegan permiso de trabajo a hombre capturado con más de $600 millones en vehículo oficial

Este es el vehiculo que transportaba $614 millones, y que según la Cámara no está asignado a Alexander García // Foto particular

Un juez de garantías negó la solicitud de permiso para trabajar a Luis Javier Rojas Morera, quien fue detenido en el norte Bogotá cuando transportaba en un vehículo oficial más de 600 millones de pesos.

Según el juzgado, no se cumplen las condiciones legales para otorgar dicho beneficio al hombre de 26 años, por lo cual el joven tendrá que aplazar el proceso laboral hasta que se resuelva su situación jurídica.

“El señor Luis Javier Rojas Morera no es padre cabeza de familia, no tiene bajo su cargo económico a hijos menores de edad o en estado de discapacidad, por lo cual no puede ser beneficiado con permiso de trabajo”, afirmó el juez.

Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta es que no se está vulnerando el derecho al mínimo vital a Rojas Morera, sino que hay una restricción legal y de la que el mismo procesado afirmó que dependía económicamente de sus padres.

Rojas Morera es hijo de la exsecretaria financiera del Congreso de la República y afronta un proceso penal por llevar en un automóvil a nombre de esa entidad más de 600 millones de pesos y no poder justificar ante las autoridades el origen de tal cantidad de dinero.