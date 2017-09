Ningún país puede superar solo el problema de drogas: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que la lucha contra las drogas no puede ser responsabilidad exclusiva de Colombia, a raíz de la advertencia del Gobierno de Estados Unidos de una posible descertificación al país, por el aumento de los cultivos ilegales en los últimos años.

En entrevista con RCN Radio, el ministro Villegas dijo que para acabar con todos los eslabones de la cadena de las drogas, es necesario combatir desde la producción de estas sustancias hasta su consumo. (Lea también: Nadie tiene que amenazarnos: Colombia a Trump sobre lucha contra las drogas)

“Creo que ya superamos el debate sobre las responsabilidades y sobre la oferta y la demanda… hay éxitos individuales de los países, pero si no hay una lucha integran no hay un éxito sostenible“, dijo.

Indicó que “No hay un país por poderoso que sea, capaz de superar solo este problema… cuando hay una demanda aparece una oferta y cuando aparece una oferta, los carteles se encargan de buscar consumidores”.

Villegas resaltó que sobran las amenazas por parte del Gobierno norteamericano y agregó que el país lleva más de tres décadas, luchando fuertemente en su política antidrogas.

“Nosotros tenemos como pruebas 30 años de lucha donde hemos dejado nuestros mejores líderes, jueces, ciudadanos, periodistas y cientos de miembros de la fuerza pública en esa labor” señaló.

Agregó que “No hay necesidad de amenazar con descertificaciones y no nos tiene que convencer de una fuerte política anti drogas, porque es lo que estamos haciendo”.

El ministro de Defensa aseguró que la paz y la lucha antidrogas deben ir de la mano y resaltó que el Gobierno sigue avanzando en su política de sustitución y erradicación manual de cultivos.

“Ya con los acuerdos de paz, avanzamos en una solución integral en materia de sustitución y erradicación… seguimos también con la interdicción, extinción de dominio y extradición”, manifestó.

En ese mismo sentido, Villegas reiteró que la aspersión aérea no es la solución para poder disminuir las hectáreas de cultivos ilegales, ya que según él, la erradicación manual es mucho más efectiva.

Con respecto a las críticas del exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón en lo correspondiente a la lucha contra las drogas, Luis Carlos Villegas le recordó que fue durante su periodo se presentó el mayor aumento en la siembra de cultivos ilegales.

“Yo no me meto con candidatos.. lo que hay que preguntar es de qué Ministerio estaba encargado el doctor Pinzón que no creo que fuera de el de Cultura durante los años 13, 14 y 15”, dijo.

Añadió que “A cada cual le tocará un juicio por lo que administrara en el tiempo”.

En ese mismo sentido, explicó que el aumento en las hectáreas de cultivos ilícitos obedecería a una suspensión de esa labores de erradicación, en medio de las negociaciones de paz con las Farc.

Finalmente, el ministro Villegas advirtió que Estados Unidos también debe comprometerse más en su lucha social contra el consumo de estupefacientes, al igual que en los operativos para impedir el ingreso de drogas a su país.

“La Fuerza Pública en los Estados Unidos debería tener mayor presencia naval y aérea para poder atacar con más contundencia este problema”, manifestó.

Añadió que “Hay más problemas y muertes por el consumo de heroína que de cocaína… seguimos con un gran entusiasmo, decisión y toda la buena cooperación con EE.UU. para seguir trabajando en estas política”.