No es cierto que empresas de seguridad privada deban emplear a exguerrilleros de las Farc: Vicepresidente

Foto de archivo.

El vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, dijo que no es cierto que las empresas de seguridad privada estén obligadas a reincorporar a guerrilleros de las Farc.

Desde Cartagena, el Naranjo explicó a los representantes de los centros comerciales, sector que tiene una relación directa con empresas de vigilancia privada, que eso no es una obligación.

“Eso no es cierto. No hay un solo compromiso, no se le ha pasado por la cabeza a nadie que nosotros afectaríamos a las empresas de vigilancia privada obligándolas a reincorporar a guerrilleros de las Farc”, expresó.

Agregó que se trata de desinformación que busca hacerle daño a la buena fe que tiene la ciudadanía sobre lo pactado en La Habana entre el Gobierno y las Farc.

“Desinformación que está circulando sobre lo pactado entre el Gobierno Nacional y las Farc”, aseguró.

Agregó que son rumores que faltan a la verdad. Afirmaciones con las que se siembran inquietudes y preocupación sobre este gremio.

También dijo Naranjo que el acuerdo no impone condiciones que debiliten o afecten los servicios de vigilancia privada en Colombia o que proyecten su vulnerabilidad.

Estas afirmaciones del vicepresidente fueron hechas en un encuentro con más de 200 representantes de centros comerciales del país, que se reunieron en la ciudad de Cartagena.