Si no cuidamos Johnny Cay nos quedaremos sin qué mostrar a futuro: Gobernador de San Andrés

Gobernación de San Andrés

El gobernador de San Andrés, Ronald Housni, celebró el acuerdo alcanzado con los promotores turísticos y hoteleros para la preservación del cayo Johnny Cay y señaló que esto es importante para mantener uno de los íconos de esta zona insular y no quedarse sin esto para el futuro.

Housni reveló que con este acuerdo se obliga a la reducción del flujo de turistas de más de dos mil por día a 1.500, pero repartidos entre el cayo y el acuario de la zona insular, una extensión en los horarios de visita, el mantenimiento del ecosistema y una adecuada gestión de basuras por parte de los empresarios y turistas.

“Lo que tuvimos fue un cierre de dos días, obligado como sanción ante el flujo excesivo de turistas que estábamos teniendo, lo cual derivó en afectaciones graves al medioambiente (…) vamos a establecer unas mesas de trabajo para determinar el manejo ambiental que se le dará, ya que no podemos quedarnos sin esta maravilla natural”, dijo el gobernador de San Andrés.

Ronald Housni también reconoció que hay algunas fallas en la infraestructura de Johnny Cay, especialmente en el muelle de acceso, las cuales sostuvo que se van a mejorar en los próximos meses con ayuda del Gobierno Nacional y de esta manera promocionar mucho más la isla.

“Nos dicen que no hay agua o un acueducto adecuado, yo les digo que sí, lo que pasa es que Coralina estableció un sistema con capacidad para 800 personas por día y no para las cerca de 2.500 que nos estaban llegando (…) otro de los problemas que estamos trabajando es el de la sedimentación, ya que uno no lo cree, pero la gente se está llevando la arena de esta isla y por eso vamos a buscarle soluciones a esto”, dijo Housni.

El cayo Johnny Cay tuvo que ser cerrado el pasado domingo y lunes por decisión de Coralina, autoridad ambiental de San Andrés, tras evidenciar un tránsito excesivo de turistas en esta zona, lo cual estaba generando daños irreversibles a la flora y fauna de esta isla.