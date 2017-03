No es un día para celebrar : #VozDeMujerEnRCNRadio

#VozDeMujerEnRCNRadio

En un espacio en el que participan solo mujeres RCN Radio, bajo la dirección de Yolanda Ruíz, se decidió conmemorar el Día Internacional de la Mujer con un llamado a la conciencia por la situación actual que enfrenta el género femenino en todo el mundo.

“Les agradezco mucho a quienes felicitan y regalan flores y chocolates pero les digo que prefiero que no me feliciten porque hoy no es un día para celebrar es un día para recordar que todavía hay discriminación; es un día para que recordemos que no hemos llegado todavía a buen puerto, hemos avanzado pero todavía falta mucho“, señaló la directora nacional de noticias de RCN Radio.

En el inicio de la jornada en la emisión de noticias, Yolanda Ruíz resaltó que aún hay un panorama preocupante para las mujeres en todo el mundo, situación que debe llevar a la reflexión.

“Las mujeres han sido violentadas, las mujeres siguen siendo agredidas, a las mujeres se les paga menos aunque hagan el mismo trabajo que los hombres; hay escenarios que siguen siendo vedados para las mujeres, se les sigue explotando sexualmente, se les sigue cosificando y mientras eso pase hay que aprovechar los escenarios de la llamada discriminación positiva como el día de la mujer para levantar nuestras voces“, anadió.

Con el eslogan y tendencia en redes sociales #VozDeMujerEnRCNRadio hoy las noticias son contadas por las periodistas en una mesa de trabajo de la que hacen parte reporteras como Sindy Valbuena, Yanelda Jaimes, Martha Camargo, Maria Elvira Samper, Carolina Castellanos, Esperanza Rico, directora del Servicio Integrado de Información de RCN Radio y La FM y como invitada la periodista Salud Hernández.

“Fui directora de comunicaciones de un grupo empresarial y me pagaron menos que a la persona que sustituí y me dijeron que claro que yo era mujer“, contó la periodista española, quien además lanzó una novedosa propuesta para solucionar las dificultades que hoy atraviesan las mujeres.

“Yo no celebraría el día internacional de la mujer, ¿por qué no celebramos el día internacional del hombre? si de ellos vienen todos los problemas, por ejemplo día internacional del hombre pedófilo y entonces que se dediquen fondos a investigar a ese cerebro que le gusta violar a una niña de 3 años, el día internacional del maltratador, porque yo me tomo mis cervezas pero no se me ocurre ir a la casa de mis sobrinos a pegarles si un día me paso de tragos“, puntualizó.

Como analista política en la mesa de trabajo de RCN Radio, participa Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

Las periodistas y directoras regionales de noticias también participan de esta jornada #VozDeMujerEnRCNRadio.