No encuentro justificación para pedir revocatoria por faltas en mi plan de gobierno: Peñalosa

Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa / Foto Colprensa - Mauricio Alvarado

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, intervino en la audiencia pública sobre los procesos revocatorios que se adelantan en el país y aseguró que no encuentra los motivos por los cuales se pide su revocatoria por incumplimiento del plan de gobierno, cuando este inició su vigencia en enero de 2017.

“El gobierno comienza con el Plan de Desarrollo que refleja mi plan de gobierno escrito y con el presupuesto, obviamente, con los ajustes hechos por el concejo; el primero de enero de este año es cuando comienza la recolección de firmas cuando ni siquiera hemos comenzado a gobernar”, aseguró Peñalosa.

Según el alcalde, su programa de gobierno refleja todo lo que se ha venido adelantando en temas de salud, educación y otros.

"Estamos estructurando todo para cumplir con esa meta del plan de desarrollo", expresó.

“Estamos estructurando todo para cumplir con esa meta del plan de desarrollo”, expresó.

Peñalosa indicó también que “en realidad nosotros llegamos y no solamente no encontramos presupuesto, sino que no encontramos diseños para hacer las obras, de manera que solamente mediante un trabajo con el respaldo del Concejo es que vamos iniciar a ejecutar en este primer año y se comienza la contratación de diseños”.