Yo no estoy buscando alianzas con las Farc: Humberto de la Calle

Foto: RCN Radio

El ahora candidato presidencial, Humberto de la Calle, rechazó las versiones que los han querido vincularlo como candidato de las Farc y aseguró que él no está buscado alianzas con ese grupo.

En diálogo con Voces RCN, sostuvo que “hay gente que ha utilizado ese argumento y es inevitable. Yo lo que digo es que en primero lugar no estoy buscando alianzas con las Farc”.

Agregó que “no hay ninguna razón para sospechar de mis convicciones como demócrata” y afirmó que quiere ser presidente “porque yo creo que los colombianos tenemos un sueño, el sueño de una nación en paz, tolerante, abierta, pluralista que quiere consolidar el cumplimiento de los acuerdos logrados, después de medio siglo de conflicto armado”.

Dice que el país no está buscando “fanatismo, ni caudillismo, ni quiere autoritarismo” y anotó que quiere que Colombia no dé “marcha atrás”.

“Salvaguardar una sociedad pluralista y abierta, que francamente veo amenazada; eso es lo que me movió, (a ser candidato) porque creo que tengo un papel que jugar allí”, expresó De la Calle.

No descartó la posibilidad de ser candidato por el Partido Liberal. “Yo pertenezco al Partido Liberal, en efecto, practico la filosofía liberal que es justamente lo que estoy diciendo (….) Lo que he dicho es que el Partido Liberal está elaborando sus reglas, que no se conocen aún, porque van a ser conocidas el 28 de septiembre, por lo tanto no puedo anticipar”.

Sin embargo, insistió que su propósito es lograr una coalición de cara a las elecciones en primera vuelta. “Lo que realmente importa, es una coalición que permita ganar en primera vuelta para preservar lo logrado e impulsar caminos de transformación y cambios”.

Sobre la posibilidad de que en esta alianza se incluya al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, De la calle aseguró que “el doctor Vargas ha guardado silencio sobre el particular, pero el riesgo es que una alianza de una naturaleza distinta a aquella que tenga fundamento muy serio a la paz, puede ser leída como una simple operación electoral”.

Ante los resultados que arrojan algunas encuestas donde su nombre no aparece en los primeros lugares, respondió que “las encuestas con intención de votos, con tanta distancia a las elecciones, me parece que todavía son muy volátiles”.