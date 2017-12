No habrá consideración alguna frente casos de corrupción en las fuerzas: MinDefensa

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa/ (Colprensa / Foto suministrada por SIG).

El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se refirió al escándalo de corrupción por el que atraviesan las FF.MM y que va desde la estafa física hasta la revelación a Venezuela de operaciones colombianas con el fin de recibir una remuneración a cambio.

Villegas indicó que no habrá consideración alguna con aquellos que participen de hechos ilegales, también que si es el caso notificará a los organismos de control. “La transparencia es otro legado para la fortaleza de la fuerza pública. No habrá consideraciones ni de monto, ni de rangos, ni antigüedades, ni de fuerzas; todo aquel que no entienda que la responsabilidad de llevar un uniforme significa respetar a la nación y respetar el dinero público será perseguido”.

De igual forma, insistió en que la legitimidad de la fuerza pública proviene de los resultados y la defensa de los derechos de la ciudadanía y uno de esos es el respeto por el dinero público, “por eso la transparencia de las fuerzas es un ingrediente fundamental”.

Villegas recalcó que sigue habiendo corrupción y “manzanas podridas” en las fuerza solo que “ahora somos capaces desde dentro de deshacer las mafias de alimentación, de las libretas militares, de los partes y de sanidad;eso significa qué hay capacidades y gente honesta en la fuerza pública”.