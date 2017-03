No he tomado una decisión definitiva sobre si aspirar o no a las presidenciales: Vargas Lleras

Foto RCN Radio

El vicepresidente Germán Vargas Lleras anunció que este miércoles protocolizará su renuncia al cargo para no inhabilitarse de cara a la próxima contienda electoral, pero resaltó que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si aspirar o no a la Presidencia.

Durante su rendición de cuentas Vargas Lleras aseguró que le complace saber que el general (r) Óscar Naranjo será su reemplazo en el segundo cargo más importante del país y le deseó lo mejor, de cara a los retos que le esperan.

“Cuando inicié el camino de Gobierno con el presidente Santos no existían ciertas inhabilidades que se fueron dando con el paso de los años desde el Congreso, por eso para no inhabilitarme he decidido dar un paso al costado, aún sabiendo que no he tomado una decisión definitiva de cara a las próximas elecciones”, dijo Vargas Lleras.

El aún vicepresidente de la República aseguró que espera que no dejen a un lado todos los proyectos de infraestructura, vivienda y agua potable que se desarrollaron durante su gestión y dijo al presidente Santos que cuando acabe su gobierno podrá decir que puso al país al día en esa materia.

“Cuando iniciamos nadie daba un peso por iniciativas como las casas gratis, aún así invertimos más de cuatro billones de pesos y lo hicimos realidad (…) llevamos agua donde nadie pensaba, sacamos la corrupción de muchos proyectos y pusimos a andar esto”, dijo Vargas Lleras.

Germán Vargas Lleras pidió que su renuncia al cargo sea tramitada sin problemas en el Congreso y reiteró que ya ve conveniente dar un paso al costado para preparar los proyectos políticos del futuro con su colectividad, no sin antes decirle a quienes no creyeron en su gestión que pueden mirar sus resultados.

“Han sido millonarias las inversiones en agua, vivienda e infraestructura; cambiamos las condiciones de vida de miles de personas en el país, 59 leyes y 3 actos legislativos que sirvieron para fortalecer el sector de la construcción, no hay una sola tacha en nuestra gestión y eso está en el desarrollo logrado”, dijo el vicepresidente.

El vicepresidente Germán Vargas Lleras agradeció el apoyo de la Cámara Colombiana de Infraestructura y de Camacol durante su gestión y le pidió a su sucesor que se siga apoyando en ellos para que no se frene la locomotora de la construcción en el país.