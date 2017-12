No incurrí en desacato frente a tutela sobre curules de paz: Efraín Cepeda

Presidente del Senado, Efraín Cepeda. // Foto: Colprensa

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda aseguró que la decisión de no enviar a promulgación el acto legislativo de las circunscripciones especiales de paz se tomó en derecho y no se constituye un desacato a la ley.

Cepeda señaló que es jurídicamente imposible enviar el texto de una reforma que no existe porque se hundió en la plenaria tras no ser aprobada la conciliación por la mayoría de los congresistas.

“El Secretario General informó que no existe ya proyecto porque el proyecto fue ya archivado. No veo esa posibilidad de desacato, ante un tema que está delegado el secretario general y como lo ha dicho él mismo es un proyecto inexistente porque ya fue archivado, de manera que hoy no existe”, explicó.

Algunos parlamentarios habían advertido que el presidente del Senado pudo haber incurrido en una violación de la ley por desconocer las medidas cautelares emitidas por un juez.

El senador Roosevelt Rodríguez había advertido que “el presidente -en referencia a Cepeda- pudo estar incurso en un desacato porque está incumpliendo un fallo de carácter constitucional, porque aquí se está cuestionando una acción de carácter administrativo que tiene que ver con la interpretación de la ley”.

Sin embargo, otros respaldaron la decisión tomada por la mesa directiva del Congreso. El senador Iván Duque dijo que “el presidente del Senado está haciendo cumplir la Constitución y la ley y es que los actos legislativos tienen unas mayorías para ser aprobados y si en este caso no se alcanzaron, nunca fue aprobado”.

Los legisladores aseguran que por vía judicial no se puede echar para atrás una decisión soberana y legítima tomada por el Congreso de la República.