No me paro en tarima con el que quiera destruir el acuerdo de paz: presidente del Congreso

Foto Senado

La crisis y la división al interior del partido Conservador sigue creciendo, esta vez surgió una nueva rebelión contra el actual director de la colectividad, Hernán Andrade, quien dijo en los últimos días que no le molestaría subirse a tarima a hacer política con los expresidentes Uribe y Pastrana.

La rebelión provino del propio presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien afirmó que no hará política ni respaldará la aspiración presidencial de quien esté planteando hacer trizas el acuerdo con las Farc.

“El Partido Conservador es de matices y bienvenido ese debate interno, pero personalmente no me paro en la tarima de quien quiera destruir el proceso de paz y no recibirá mi apoyo de ninguna manera”, señaló.

Dijo además que no ve ambiente para que el Conservatismo vote por alguien que destruya el acuerdo con las Farc.

Sin embargo, sectores de las bases conservadoras han mostrado interés de apoyar la coalición liderada por Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.