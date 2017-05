No soy prófugo ni estoy huyendo de la justicia: exgobernador Alejandro Lyons

Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba.Foto/Jairo Pérez.

El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, a quien la Fiscalía anunció que le imputará 20 hechos delictivos relacionados con su presunta responsabilidad en corrupción durante su administración, negó que haya salido del país con el interés de evadir la justicia colombiana.

En entrevista con RCN Radio, Lyons dijo que la imputación de cargos en su contra que estaba programada para este 11 de mayo fue aplazada por solicitud de su abogado defensor debido a que ya tenían otros compromisos previamente adquiridos, pero aseguró que una vez sea reprogramada la audiencia volverá al país y le dará la cara a la Fiscalía.

“Quiero aclarar que no estoy prófugo, ni huyendo, quiero decirle que ante la citación que me ha hecho la Fiscalía de diligencia de imputación voy a comparecer y le daré la cara a la Fiscalía y al Tribunal de Bogotá, no sólo en esa audiencia sino a lo largo de todo el proceso”, dijo el Lyons

Asimismo indicó que “yo salí del país hace quince días previo a haber sido informado de la diligencia por motivos de orden medico – familiares y retornaré previo al día que se me reprograme la audiencia”, indicó el exgobernador Lyons, quien según fuentes judiciales viajó a los Estados Unidos.

De igual forma insistió que las explicaciones frente a los señalamientos en su contra las dará ante las autoridades competentes.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema investiga al exgobernador Lyons como presunto responsable de “las anomalías detectadas en el manejo del sistema general de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en el departamento de Córdoba”.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se relaciona con la posible malversación de recursos que superan los diez mil millones de pesos, los cuales habrían sido canalizados indebidamente a través de convenios celebrados con entidades sin ánimo de lucro durante su administración en el periodo 2012-2015.

La Fiscalía imputará cargos al exgobernador de Córdoba por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.