“Yo no regañé a nadie, fue un comentario privado”, asegura Embajador de EE.UU. sobre choque con la Corte Suprema

Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos. Foto: Cortesía.

Si bien la Corte Suprema de Justicia había rechazado los comentarios del embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, en los que desaprobaba la liberación del exguerrillero de las Farc alias ‘Náder’, (solicitado en extradición por los Estados Unidos), el alto diplomático afirmó que su comentario fue hecho de manera privada y no pública.

“Yo le diría a la Corte lo siguiente: primero, soy un diplomático, estoy acostumbrado a tener conversaciones privadas y ese fue un comentario privado. Lo que dice la Corte no es correcto, no regañé a nadie, fue un comentario privado, no estoy de acuerdo con eso y no lo hice”, explicó.

Whitaker señaló que respeta las decisiones adoptadas por la justicia colombiana: “Es importante subrayar que yo tengo un pleno respeto por la Corte, este organismo ha sido nuestro socio y todo lo que hemos podido hacer desde Estados Unidos no hubiera sido posible sin su competencia”.

Ante otras posibles liberaciones de guerrilleros solicitados en extradición dijo: “La decisión es cosa de los dos lados. Nosotros, en estos casos, debemos establecer los hechos de juicio y si está acorde con la ley colombiana se aprueba la extradición. Si Colombia por algún motivo no quiere, vamos a respetar su decisión”.

Sin embargo, Withaker advirtió que “si hay evidencias de que una persona ha violado las leyes de Estados Unidos vamos seguir detrás de ella pase lo que pase”.

Frente a la entrega de armas por parte de las Farc, el pasado 27 de junio, señaló que ha sido importante en la historia de Colombia y comparte el deseo del presidente Santos de ” vivir en un país en paz”.