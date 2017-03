Yo no sirvo ni para la tristeza ni para pasar hambre: Armando Manzanero

“Soy un ser que canta muy casero, todo el mundo puede cantar conmigo”, esa es la explicación que da Armando Manzanero cuando le preguntan por su éxito. Además, dice que sus canciones tienen letras que todos quisieran decirle a otra persona y por eso se identifican con su música.

El músico estuvo en los micrófonos de Voces RCN hablando sobre sus sentimientos y su día a día. Dice que escucha música todo el tiempo que está despierto y que trata de estar actualizado con las últimas tendencias, sin embargo, asegura que la “música de la película de mi vida” es la instrumental.

Manzanero también contó las dos condiciones que tiene para componer. Dijo que no lo hacía cuando tenía hambre o cuando estaba triste, aunque dijo que este último estado no le dura más de quince minutos.

“Yo no sirvo ni para la tristeza ni para el hambre”, aseguró el compositor que ha tocado tantos corazones con sus notas.

La música instrumental no es la única que escucha. Manzanero aseguró que le gusta el Rock pero “en su mejor contenido, a mi me puede poner a los Beatles que me encanta, me pone usted a Queen y me encanta y aquí en México hay un rockero que es fabuloso, ustedes los conocen porque va mucho a Colombia, es Alex Lora y su grupo Tri”.

También aseguró que desde Colombia se ha hecho muy buena música y mencionó a Carlos Vives como uno de sus artistas favoritos. Además, confesó su amor por la salsa y dijo estar acompañado por una mujer que baila muy bien.

Finalmente Manzanero habló de temas políticos y señaló que Donald Trump no ha hecho algo diferente a administraciones anteriores. Aseguró que el presidente estadounidense dijo que iba a deportar a los indocumentados, cosa que no era diferente a lo que hizo Barack Obama, “solo que él (Trump) las vociferó”.