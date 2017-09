No soy el hombre de Odebrecht que pretende demostrar la Fiscalía: exdirector de la ANI

Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura / Foto tomada de ani.gov.co

El exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade aseguró que demostrará su inocencia en los estrados judiciales, respecto de las imputaciones hechas por la Fiscalía en su contra por el escándalo de Odebrecht. (Lea acá: Luis Fernando Andrade asegura ser inocente en caso Odebrecht)

“Quiero reiterar que soy una persona inocente, soy una persona que quiere probar esa inocencia en los estrados judiciales. Yo no soy el hombre de Odebrecht que pretende demostrar la Fiscalía, al contrario, soy la persona que cuidó los recursos del Estado por que cómo presidente de la ANI evitamos que se le pagara un centavo por reclamaciones de Odebrecht”, señaló Andrade.

Así lo indicó el exfuncionario al romper su silencio,tras conocer los delitos que le imputó la Fiscalía por celebración indebida de contratos, falso testimonio y alteración de material probatorio, en relación con los hechos de corrupción.

“Es mentira que yo instruyera a Juan Sebastián Correa para que no se hablara de mis reuniones con el senador Bernardo Elías, tampoco es cierto que yo hubiese alterado el sistema de registro para ingreso y salida de personas de la ANI, por que ese sistema es electrónico y los reportes le fueron entregados a la Fiscalía cuando lo pidió”.

Durante la diligencia se advirtió de una conversación telefónica entre Andrade, y el actual Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Luis Alberto Moreno, en ella, los dos hablan de ventilar a la prensa la verdad sobre las investigaciones de la Fiscalía en contra de Andrade, razón por la cual el exdirecto de la ANI explicó que aceptó las sugerencias de su primo, Luis Alberto Moreno, a fin de contactar distintos medios de comunicación al considerarlo una manera de apoyo ante las investigaciones de la Fiscalía.

“Es muy importante para el director de una entidad pública el mantener comunicación constante con los medios y así lo realizo yo de manera proactiva, es muy importante para una persona informarle al país lo que está ocurriendo, más cuando se tiene una investigación como en mi caso. No estoy de acuerdo en mantener un silencio ante los medios, en razón a la importancia de estar al frente de una entidad tan grande como la Agencia Nacional de Infraestructura”.

Igualmente dijo sobre la situación de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, que cada uno es libre de afrontar su proceder con la justicia como mejor le parezca.

“Yo prefiero no hacer comentarios en relación con el proceso a las doctoras Gina Parody y Cecilia Álvarez, ellas deberán responder en su propio proceso y cada uno responde ante su situación como mejor le parezca, yo no me voy a referir a la situación de ellas”. (Lea acá: Defensa de Parody califica de “persecución y hostigamiento” grabación a la exministra)

Andrade hablo además de su cercanía con el senador Bernardo Elías, y que esta no tuvo nada que ver con los contratos de Odebrecht, o de la Ruta del Sol II.

“Yo conocí al senador Bernardo Elías, por que era uno de los senadores con mayor votación del país y hay que remontarse a la época de los hechos cuando estas decisiones, no se sabía que Odebrecht era una compañía corrupta, y su principal socio Corficolombiana es parte de uno de los grupos empresariales más importantes del país. Y el senador Elías había sido elegido con una de las mayores votaciones en Colombia, yo traté con interlocutores legítimos en su momento y siempre tomé decisiones a favor del bien general y siempre cuidando los recursos del Estado”. (Lea acá: Fiscalía confirma que “Ñoño” Elías era contacto entre Congreso y Andrade para lograr adiciones de contratos para Ruta del Sol II)

En sus afirmaciones califica de mentiroso al exasesor de la ANI Juan Sebastián Correa, quien lo vinculó con irregularidades en el senado para adelantar proyectos de la Ruta del Sol.

“Juan Sebastián Correa desafortunadamente está mintiendo, éste es un tema que ocurre con los testigos a quienes una vez les ofrecen beneficios para poder reducir sus penas, pues ocurren este tipo de cosas, es lamentable pero la justicia así lo va a determinar”.

Finalmente refirió a su situación con la Fiscalía que no se le ha comprobado que hubiese recibido dinero de Odebrecht por favorecerlos con contratos, o de Navelena.

“La Fiscalía dijo claramente en la audiencia de que ellos no tienen ninguna prueba ni están diciendo de que yo no recibí dinero de Odebrecht por los contratos, y para mi es imposible controlar y evitar que terceros hagan cosas indebidas, es desafortunado lo que ha ocurrido pero yo no puedo evitarlo”.

Manifestó de su relación con Luis Alberto Moreno, que al ser su primo, buscaba aconsejarlo sobre las investigaciones de la Fiscalía en su contra.

“Luis Alberto Moreno es primo mío, el llamó a darme unos consejos y se lo agradezco muchísimo por haberse solidarizado conmigo en momentos difíciles, es un hombre correcto y ejemplo para éste país y el hecho que me haya llamado a sugerirme acercarme a los medios de comunicación, no constituye ningún crimen”.

Uno de los aspectos de la investigación son sus reuniones con Eleuberto Martorelli, encuentros que Luis Fernando Andrade reconoce, pero que se realizaron fuera de las licitaciones de las carreteras 4g.

“Yo no me reuní con Martorelli en medio de un proceso licitarlo de Odebrecht por que Odebrecht no participó en las licitaciones de 4g, nosotros tuvimos reuniones con el consorcio Ruta del Sol porque era nuestro principal concesionario, y si ustedes miran mi agenda cuando estuve en la ANI, tuvimos varias reuniones en el mes por que nosotros debemos reunirnos con los concesionarios para asegurarnos que los proyectos salen adelante”.

Al terminar, Luis Fernando Andrade señaló que no evadirá los llamados de la Fiscalía en la investigación, sin importar el resultado final.

“Yo he venido a todas las diligencias, he concurrido proactivamente a la Procuraduría antes de que me citaran, he viajado cinco veces a Estados Unidos desde que se divulgaron los acuerdos de Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y aquí estoy, y aquí seguiré porque soy inocente y lo voy a probar ante la justicia”.