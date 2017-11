Nuevamente aplazan audiencia a Luis Fernando Andrade investigado por Odebrecht

Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura / Foto tomada de ani.gov.co

Para el próximo 20 de noviembre se adelantará la audiencia en la que se conocerá la suerte del ex director de la ANI, Luis Fernando Andrade, procesado por el escándalo de Odebrecht en Colombia, tras un nuevo aplazamiento.

Con audiencia programada este 08 de noviembre para determinar si va a la cárcel en razón con los delitos de falso testimonio, interés indebido en la celebración de contratos, y ocultamiento de material probatorio, la audiencia se aplazó en razón a la gran cantidad de procesos pendientes que tiene por resolver el juzgado encargado del caso de Andrade. (Lea también: Fiscalía apeló decisión de no enviar a prisión a Yara Malo, hija de magistrado)

En ese sentido, el ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, aseguró que “la espera es un drama tanto para la familia, como para uno mismo a ver si me envían a la cárcel o no, y entre más rápido se tome una decisión mejor para nosotros por que mi familia sufre mucho” explicó.

De igual forma reiteró que “nunca recibió dinero de Odebrecht, ni de funcionarios públicos para favorecer a la compañía extranjera con contratos en Colombia, y de eso también tiene pruebas la Fiscalía. Éste es un tema muy duro, y yo llevo 6 semanas esperando a que me digan si me aseguran o no me aseguran, por cometer el delito de ayudar a sacar adelante la infraestructura de Colombia” manifestó.

Las investigaciones de la Fiscalía contra Andrade lo señalan presuntamente de permitír el interés indebido de funcionarios públicos como senadores y ex senadores, en los contratos para la construcción de la Ruta del Sol II en el tramo Ocaña-Gamarra.