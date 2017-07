Nueve años pagaría el exfiscal Luis Gustavo Moreno tras fracasar su allanamiento a cargos

Foto RCN Radio

A una pena no menor a los 9 años de prisión se enfrentaría el exfiscal Luis Gustavo Moreno luego de que el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Fernando Pareja, decidiera no avalar el allanamiento a cargos que realizó el exfuncionario, al considerar que no fue de manera libre y voluntaria. (Lea aquí: Abogado Francisco Bernate renunció a la defensa del exfiscal Anticorrupción)

Según el magistrado, Moreno Rivera “tiene reparos muy precisos y concretos sobre la ocurrencia de los hechos que se le atribuyeron y la adecuación típica, en particular a una diferenciación entre los cargos de concusión y cohecho que afectan otros requisitos de validez al allanamiento”.

Por su parte, el exfiscal Luis Gustavo Moreno insistió en aceptar ser responsable de los delitos de concusión y revelación de secreto oficial y le rogó al magistrado que valide su allanamiento a cargos.

Moreno Rivera se declaró culpable luego de que la Fiscalía le imputara cargos sindicándolo de exigir millonarios sobornos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para obstruir sus procesos relacionados con irregularidades en contratación en el departamento.

El exfiscal respondió ante el Tribunal Superior de Bogotá por videoconferencia desde la cárcel de la Picota, en Bogotá, donde permanece recluido tras ser capturado por agentes del CTI.

Al momento de ser interrogado por el magistrado Fernando Pareja, afirmó que nunca exigió dinero al exgobernador Alejandro Lyons, pese a ello aceptó los cargos porque “recibió un par de dólares”.

Según Moreno Rivera, el dinero que habría recibido por parte del exgobernador Lyons fue alrededor de 3 mil dólares y no 10 mil dólares como lo aseguró la Fiscalía.

Asimismo sostuvo que acepta los cargos por las presiones y amenazas contra su esposa para tratar de incriminarla en este caso.

“Pido perdón al país y a mí familia y lo hago porque le pongo el pecho a los delitos cometidos con la honra, si es que aún me queda”, agregó el exfiscal.