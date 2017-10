Nunca fui presionada por Leonidas Bustos: exmagistrada auxiliar Mabel Parra

El exmagistrado Leonidas Bustos // Foto: Colprensa

Ante la Comisión de Acusación compareció Mabel Parra, exmagistrada auxiliar de Leonidas Bustos en la Corte Suprema de Justicia, quien afirmó que no conoció de irregularidades en los procesos por parapolítica y no recibió presiones por parte del exmagistrado Bustos. (Lea también: Leonidas Bustos reiteró ante la Corte que no lidera ‘organización criminal’ del cartel de la toga)

“Por mi parte nunca hubo presiones como lo manifesté en la audiencia, si hubiera tenido presiones no hubiera estado por un espacio de casi 5 años en la Corte Suprema de Justicia“, afirmó la exmagistrada auxiliar de la Corte.

Al salir de la audiencia en la Comisión de Acusación aseguró que fue llamada en calidad de testigo, “pero nunca tuve conocimiento de nada irregular que haya pasado en la Corte, solo me dediqué exclusivamente a mis procesos con profesionalismo como le he hecho por toda la vida”, afirmó.

La exmagistrada Mabel Parra reiteró que Bustos nunca le pidió que hiciera algo irregular en algún proceso por parapolítica, “el doctor Bustos nunca me pidió nada irregular y eso consta allá en las declaraciones que dí”, puntualizó la extogada.