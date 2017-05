Obispo de Quibdó asegura que protesta social es justificable y pide que se mantengan diálogos

El obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, aseguró que los diálogos entre los líderes del paro cívico de Quibdó y los delegados del gobierno deben mantenerse, para atender las causas históricas de la pobreza en el departamento del Chocó.

“En el imaginario colectivo del Chocó está claro que ahora o nunca, así que yo creo que se va a persistir en el paro y ojalá en el diálogo con el Gobierno Nacional se pueda llegara al acuerdo lo más pronto posible

De igual forma, le solicitó al Gobierno Nacional que hoy mismo se reanude la mesa de diálogos en Chocó y Buenaventura para levantar el paro cívico que ya completa 13 y 7 días, respectivamente, en cada departamento.

Asimismo, sostuvo que “La gente está reclamando esos derechos que son fundamentales y si no se pudo bajo las otras vías normales, a veces, se tiene que hacer a través de la movilización social”.

De igual forma, explicó que el comité cívico percibió que no ha avanzado en compromisos adquiridos por el Gobierno en 2016, al punto que se había establecido en ese entonces una destinación de recursos por 720 mil millones de pesos y este año se redujeron esa propuesta de recursos a 339 mil millones de pesos.

“Realmente algunos compromisos que no han avanzado como la garantía del dinero para arreglar las vías no está asegurada (…) Todavía no hay claridad sobre temas como el hospital de tercer nivel (…) falta claridad por ejemplo sobre cómo se va a proceder con los tres hospitales regionales que se están pidiendo”, dijo monseñor Barreto.

También señaló que no considera necesaria una intervención directa del Gobierno Nacional para el manejo de los recursos como ha sucedido en otras regiones del país como la Guajira.

“El comité cívico ha insistido en que también es contra los corruptos del Chocó eso está en el pliego de peticiones y haya una conciencia mayor de que se tiene que rechazar la corrupción en todos los niveles, pero eso no aplica que se tenga que privar a la comunidad en general de lo necesario”, agregó Monseñor Barreto.