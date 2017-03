Oneida Pinto asegura que no amenaza testigos por escándalo de contratos

Foto Colprensa - Juan Páez

La exgobernadora Oneida Pinto aclaró los señalamientos hechos en su contra por parte de la Fiscalía, al acusarla como la presunta responsable de las amenazas contra varios testigos durante la imputación de cargos.

A través de una extensa declaración, realizada en la audiencia donde se está definiendo si es enviada a la cárcel por presuntos actos de corrupción la exgobernadora dijo .

“Nada tengo que ver con las amenazas a los testigos en este proceso, ni al Fiscal de la Guajira que fue intimidado en los últimos días, la comunidad de Albania y el departamento de la Guajira me conocen como una persona íntegra en el cumplimiento de mis funciones, y todo esto obedece a un complot mi contra” aseguró.

A raíz de dichas afirmaciones, solicitó al juez que le permitiera defenderse en libertad, y añade que solicitará una veeduría internacional del proceso que se adelanta en su contra.

“Le pido señor juez que me permita defenderme en libertad plena para demostrar mi inocencia toda vez que no acepté los cargos imputados por la Fiscalía, le pido a la Fiscalía objetividad en la investigación al punto que mi defensa tuvo que pedir respeto por que esto era más un ataque político que una imputación de cargos. Además que por pertenecer a una minoría étnica de este país pueda conseguir una veeduría internacional para que no se me vulneren mis derechos” señaló.

Oneida Pinto añadió que no tiene relación alguna con las irregularidades en la contratación adelantada por la administración de Yan Keller Hernández, en el marco de los contratos para reducir la mortalidad infantil en Albania, Guajira.