Operadores de TV piden al Gobierno que equilibre cargas con plataformas que ofrecen esos servicios

Galé Mallol, directora de la Asociación de Operadores de Televisión por Suscripción, aseguró que ante las nuevas alternativas de televisión a través de plataformas tecnológicas, es indispensable que el Estado disminuya la carga de los impuestos que deben pagar actualmente los operadores tradicionales.

En comunicación con RCN Radio, la funcionaria dijo que así como estos nuevos sistemas no pagan ningún tipo de impuesto al Estado por su transmisión, se deben disminuir los costos de lo que actualmente pagan los operadores convencionales.

“Básicamente lo que proponemos no es entrar a regular por regular, sino a ‘desregular’ un mercado porque ha cambiado la forma de ver televisión”, dijo.

Indicó que “estamos a favor de la tecnología pero tenemos que tener reglas claras. Netflix o Amazon no pagan ninguna contraprestración como Claro y Tigo que tienen que cumplir con las normas que impone el Estado”.

Mallol aseguró que estas nuevas plataformas no generan ingresos ni empleos en el país y destacó la importancia de poder ofrecer un equilibrio que permita competir con esos nuevos sistemas.

“Nosotros pagamos una compensación, todos los parafiscales y Netflix no paga nada y no le genera un ingreso al Estado y no tiene oficinas y no genera un empleo”, señaló.

Añadió que “estamos pagando un 4.7 de compensación por usuario en televisión y en internet en un 2.2, y lo que esperamos es bajar un poco esa cuota”.

Galé Mallol dijo que ese dinero se invertiría en la producción de contenidos de calidad para los usuarios y agregó que “para mí no sería tan bueno que mi hija de 10 años se identificara más con una serie norteamericana que con los contenidos que producimos acá”.