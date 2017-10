¿Qué opinan los precandidatos del blindaje del acuerdo de paz?

Acuerdo de paz / Foto AFP

La Corte Constitucional dejó en firme el blindaje de los acuerdos de paz con las Farc lo que significa que en los próximos gobiernos no podrá ser modificado su contenido, aunque aclaró que los acuerdos no entrarán en el bloque de constitucionalidad, es decir que no harán parte de la Constitución.

Ante esta decisión y de cara a las elecciones presidenciales de 2018, RCN Radio consultó a algunos precandidatos sobre el blindaje a los acuerdos.

Exprocurador Alejandro Ordóñez

Para el exprocurador General y hoy precandidato presidencial, Alejandro Ordóñez, la decisión de la Corte Constitucional era lo esperado, debido a que el alto tribunal “había avalado el latrocinio del pasado 2 de octubre (Plebiscito por la paz), pero lo de ayer, al convertir el acuerdo en algo inmodificable, nos debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para revertir esta decisión que se ha convertido en un acuerdo pétreo”.

Dijo que esta decisión del alto tribunal, obedece a un proceso de cooptación de las altas cortes que ha venido adelantando el presidente Juan Manuel Santos. “No es extraño y era lo esperado porque el presidente ha cooptado todos lo organismos del Estado y ha interferido de manera descarada en la Corte Constitucional”, reafirmó.

Apuntó a que estos organismos del Estado “se han convertido en un instrumento de las agendas presidenciales”.

Viviane Morales

La precandidata presidencial Viviane Morales, en diálogo con RCN Radio, indicó que la decisión de la Corte Constitucional que deja en firme el blindaje jurídico de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc, abre la posibilidad de modificar algunos elementos en el Congreso de la República.

“Habla del derecho a La Paz como un mandato constitucional qué hay un compromiso con las finalidades, significa que eso no puede acabarse, hacerse trizas, pero si puede modificarse, ahí hay muchas cosas que pueden ser objeto de mejora”, recalcó Morales.

Además la senadora Morales manifestó que la Corte Constitucional con esa determinación, define las reglas jurídicas para la discusión de los acuerdos en el congreso.

“Queda claro que la implementación se va hacer atreves de reglas jurídicas y el congreso siempre tendrá la facultad de discutir ciertos alcances del acuerdo, también hay que tener en cuenta que la Corte dice que se debe respetar la política de estado las finalidades y objetivos del acuerdo” reiteró Morales.

Entretanto indicó que la validez de los acuerdos se encaminan a través de la exposición de leyes que sustenten y de soporte de aplicación.