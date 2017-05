Opiniones divididas en el Congreso frente al cumplimiento de acuerdo de paz en sus primeros 6 meses

Acuerdo de paz / Foto AFP

Los senadores Iván Cepeda e Iván Duque manifestaron, en medio de opiniones enfrentadas, que el acuerdo de paz aún enfrenta retos en su implementación, pero también ha logrado una reducción significativa en la violencia.

Mientras el senador del Polo Democrático Iván Cepeda considera que las Farc y el Gobierno están haciendo un esfuerzo para lograr el cumplimiento del acuerdo en el menor tiempo posible, el senador del Centro Democrático Iván Duque señala que este nuevo plazo le resta credibilidad a la implementación de lo pactado.

“No hay dilaciones premeditadas ni por parte del Gobierno ni de la guerrilla, el Gobierno tiene plazo antes de las próximas elecciones para concretar la implementación y las Farc tienen que agilizar su participación en política antes de las elecciones”, afirmó el senador del Polo Democrático.

Cepeda destacó que en medio de los percances tanto las Farc como el Gobierno han buscado métodos para que a la hora de poner en marcha los acuerdos, estos puedan materializarse en el menor tiempo posible.

Por su parte el senador Iván Duque dijo que ha habido lentitud en la ejecución de las medidas, “hay improvisación, obstrucción premeditada de algunos funcionarios públicos a lo que se suma la falta de presencia del estado en las zonas que ha ido dejando la guerrilla”.

Tras lo anterior el senador aseguró que “no se ha hablado de cuándo las Farc van a entregar sus recursos para las víctimas; no se conoce el listado claro de los milicianos de las Farc y por qué no la quisieron entregar, no se conocen la lista de los secuestrados y de los niños”.

Sin embargo reconoció que la concentración de las Farc ha tenido unas repercusiones y “en algunos lugares ha sido mejores que otras y la actividad criminal de las Farc, que no ha estado en esas zonas, ha generado disminución de la violencia y los homicidios, en otras zonas no han funcionado las zonas de concentración”.

Dijo además que “los cabecillas de las Farc deberían hacer un compromiso y que digan que pasando 20 días no aparecerán armas”.

Por otra parte, Jairo Estrada, integrante de Voces de Paz y asesor de las Farc en el Congreso de la República, indicó que hay avances significativos en materia normativa y el proceso de paz va andando, pero manifestó su inquietud con los proyectos que aún debe tramitar el legislativo.

“Hay mayores dificultades en la aplicación de algunas normas que han sido aprobadas, particularmente la Ley de Amnistía, porque a la fecha apenas han salido unos 900 guerrilleros y faltan más de 2 mil, se esperaría que en los próximos días haya una excarcelación masiva”, acotó Estrada.

Agregó que la dejación de armas tiene es un compromiso de las Farc, pero advirtió que para que se surta “el Gobierno tiene que haber cumplido con una serie de requisitos, como la libertad de guerrilleros que están en la cárcel y por eso es el llamado a la rama judicial, pero también qué va a pasar con las zonas verdales, la seguridad física de los guerrilleros que pasen a la vida civil, entre otros”.