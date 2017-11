Opiniones divididas tras decisión de la Corte Constitucional de dar vía libre a la JEP

(Colprensa-Alvaro Tavera)

Luego que la Corte Constitucional diera vía libre al acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial de Paz con algunas modificaciones y condicionamientos, varias opiniones tanto a favor como en contra se han registrado desde los diferentes partidos políticos.

Por un lado, el codirector del Partido de la U, Roy Barreras, aseguró que con la decisión del alto tribunal, ya no debe haber excusas para que el Congreso apruebe la ley estatutaria. (Lea también: Gobierno y Congreso: no hay excusa para no votar la JEP)

“Es un fallo esclarecedor. Se quedaron sin disculpa quienes en las últimas semanas han sido detractores con claras intenciones de saboteo a la JEP y a la Paz”, dijo.

Indicó que “han sido despejadas todas las dudas y si hoy en la sesión algunos congresistas se muestran en contra del mandato constitucional y se siguen oponiendo a la JEP, los motivaría la mezquindad”.

Por su parte, Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, aseguró que la Corte Constitucional “enderezó algunos de sus entuertos”, ya que deja claro que no debe votarse en bloque el proyecto porque cada proporción debe ser leída, discutida y votada.

Enfatizó en que “la Corte en el tema de la reincidencia es clara en el sentido de que un desmovilizado que reincide en el delito pierde todos los beneficios de la JEP”.

Rangel dijo que la Jurisdicción Especial de Paz no es clara en cuanto al tema de la participación en política para miembros de las Farc, ya que con solo presentarse a la JEP ya pueden hacer política y añadió que “Es lo que criticamos desde el Centro Democrático ya que las sanciones deben cumplirse y luego hacer política”.

Frente a esa situación, dijo que es una “ofensa” a las víctimas, debido a que deben pasar por la justicia antes de llegar a cargos públicos.

“Quedan muchas cosas que son ofensivas para la democracia e institucionalidad del país, como lo es la responsabilidad de mando ya que en el proyecto se equipara a miembros de la guerrilla con militares” precisó.

El senador Antonio Navarro Wolf, dijo que es una buena sentencia pero se necesita ahora conocer las posibles inhabilidades que tendrían para hacer política los miembros de las Farc y además la compatibilidad una vez elegidos.

Así mismo, declaró que es necesario que los congresistas le den vía libre a la JEP, ya que los senadores que están en contra pueden aplicar una herramienta para hundir la propuesta.

“Espero que lo hagamos el día de hoy, en el momento de la votación faltó el partido de la U, el Liberal, que somos de la coalición del Gobierno. Espero que cumplamos con nuestra obligación y no demos gusto a los que están en contra”, afirmó el Senador.