Oposición venezolana anuncia que protesta contra régimen Maduro aumentará

La líder opositora María Corina Machado afirmó que la protesta contra el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, irá aumentando en los próximos días, luego de la jornada de paro de un día contra la Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno.

“Vamos a ir escalando la protesta y los dirigentes sindicales de empresas públicas y privadas, plantean que quieren pasar a una huelga nacional la semana que viene, yo de lo que si estoy segura es que veremos la lucha ciudadana incrementarse” dijo Machado en diálogo con RCN Radio.

En este sentido agregó que los venezolanos no han usado la violencia para manifestarse contra el gobierno Maduro, “nosotros llevamos 18 años luchando pacíficamente contra un régimen que ha armado grupos paramilitares, quien ha convertido la violencia en arma de guerra es Maduro (….) hay personas que se han defendido y han usado su fuerza pero las armas las tienen los grupos armados del gobierno y los grupos paramilitares” dijo.

Se refirió además a la posición del presidente de Juan Manuel Santos, quien pidió a Cuba mediar en la crisis venezolana, “es satisfactorio y conveniente que quienes fueron tolerantes con el régimen adopten una posición más firme, la única negociación que aceptaremos es para una salida y transición real” sostuvo.

Por eso aseguró que Venezuela necesita entrar inmediatamente en un período de transformación; “la transición debe comenzar ya, no se trata de hablar de finales de 2018 cuando comenzará el siguiente período presidencial, se necesita una transición ahora, por que diariamente mueren 80 en el país por que no hay medicinas, no hay alimentos” señaló.

Aclaró que los hechos de alteraciones del orden público (que se han presentado en las manifestaciones de la oposición), no han sido propiciados por quienes están contra el régimen de Maduro, por eso sostuvo “rechazamos la violencia, pero en su mayoría son infiltraciones del propio régimen y esa es su responsabilidad”.