Ordenan arresto de Presidentes del CNE y Cámara de Representantes por desacato de tutela

Foto Colprensa - Juan Páez

El juez primero de Duitama ordenó 20 días de arresto y el pago de 20 salarios mínimos mensuales, para el presidente del Consejo Nacional Electoral Alexander Vega y al presidente de la Cámara de Representantes Miguel Ángel Pinto, por desacatar un fallo de tutela.

Según el despacho, el pasado 26 de noviembre por medio de un fallo de acción de tutela se le ordenó al Consejo Nacional y a la Cámara de Representantes, reconocer y posesionar a Heriberto Arrechea Banguera, como representante de las comunidades afrodescendientes de Colombia para el periodo 2014-2018, en reemplazo del representante Moisés Orozco Vicuña. Sin embargo, a la fecha la orden no fue cumplida por las dos entidades tuteladas.

“No se tomaron acciones pertinentes por parte del CNE, ni de la Cámara de Representantes para dar cumplimiento a las órdenes judiciales”, indica el fallo.

De la misma forma, se notificó al comandante de la Policía Nacional a través de oficio, para que dé cumplimiento a la orden emitida por el despacho con la detención de los dos funcionarios.

El pasado 21 de diciembre, en entrevista con RCN Radio, la excandidata por la circunscripción especial afro Vanessa Mendoza cuestionó el fallo que favoreció a Arrechea. “Apareció un juez de Duitama sin competencia y de una manera extraña trató de intervenir en el caso de las curules afrodescendientes y nos ha dejado sorprendidos a todos. Todas las partes involucradas en este proceso nos preguntamos qué hay detrás para poder comprar esas voluntades políticas de un juez de Duitama que sin la competencia haya fallado a favor de un candidato”, explicó la excandidata y activista afro.

En una investigación de RCN Radio (Caso de irregularidades por curules afro sigue sin respuesta) el excandidato Arrechea había argumentado que tenía una alternativa en caso de que la sentencia que lo favorecía no se cumpliera: “yo me fui a Washington a la CIDH. Allá hay unos requisitos que cumplí y me dijeron que tan pronto saliera el fallo del Consejo de Estado y se agotaran los procedimientos en el país, les enviara un resumen y ellos toman medidas cautelares. (…) Esperemos que no lleguemos a esas instancias, pero antes de que termine diciembre me estaría desplazando a Washington”.