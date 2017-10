Ordóñez asegura que volvería a quemar libros

Alejandro Ordóñez en RCN Radio

La directora de RCN Radio, Yolanda Ruíz, realiza una serie de preguntas a cada uno de los precandidatos presidenciales sobre su vida y creencias para que los oyentes puedan conocerlos mejor. Esta vez le tocó el turno al exprocurador Alejandro Ordóñez.

A la pregunta de Yolanda Ruíz sobre si volvería a quemar libros, refiriéndose a un episodio de la vida de Ordóñez cuando joven en el que quemó varios libros al considerarlos ‘pecaminosos’. Su respuesta fue clara: Sí lo haría.

“Simplemente es un acto pedagógico”, aseguró el precandidato.

Su respuesta ha despertado cientos de comentarios en redes sociales a favor y en contra de su posición radical y conservadora.

También se refirió a las alianzas que podría hacer con algunos de sus contendores y no descartó ninguna. A la pregunta sobre si invitaría o no a alguno de los candidatos a su casa, él respondió entre risas que “los invitaría a todos. El problema es que muchos no irían”.

(Vea aquí la entrevista completa)