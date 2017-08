Organizaciones sociales criticaron la labor de Alan Jara en la Unidad de Víctimas

Alán Jara / Colprensa - Cortesia Unidad de Victimas

Diferentes organizaciones sociales del país aseguraron que la labor cumplida por Alan Jara en la Unidad de Víctimas fue deficiente porque se generaron muchas expectativas que no se cumplieron.

Luz Marina Ache, representante del Movimiento de Crímenes de Estado (MOVICE), indicó que se encuentran inconformes con la labor de Jara, pues la respuesta que tuvieron las víctimas no fue buena, ya que según ella se generaron muchas expectativas pero a la hora de la verdad no se cumplió ninguno de los planteamientos.

Por su parte, Aura Díaz, directora de la Asociación de Familiares Detenidos, aseguró que la labor de Alan Jara fue “pésima”.

“Creemos que Alan Jara desarrolló un pésimo papel, cuando él llegó nosotros ya habíamos sido nombrados por resolución como sujetos de reparación colectiva y él pues no impulsó el caso, no hizo nada, se limitó a hacer tres eventos nacionales en los que no se fortaleció a ninguna organización y se gastó una millonada, no dejó nada para las víctimas”, indicó.

Asimismo las víctimas del Palacio de Justicia indicaron que están expectantes a la llegada de Yolanda Pinto, quien asumirá el cargo, y con quien esperan tener un contacto cercano para definir unas nuevas rutas que contribuyan con su desarrollo y reparación.