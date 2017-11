Óscar Iván Zuluaga: “Las convicciones trascienden los momentos de dificultad”

Foto: Colprensa



El ex candidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, se pronunció a través de su cuenta en Twitter por primera vez luego de que el Senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez anunciara el pasado viernes que Zuluaga no sería aceptado como precandidato del Centro Democrático a las elecciones presidenciales del 2018.

“Serenidad, prudencia y reflexión. Tres cosas claras: el futuro de Colombia es el bien superior, el país necesita del Centro Democrático y las convicciones trascienden los momentos de dificultad”, expresó Zuluaga.

Este ha sido el primer y único pronunciamiento de Zuluaga luego de que el uribismo acordara no aceptar su candidatura.

En un comunicado Uribe lamentó que ni Zuluaga ni Luis Alfredo Ramos hubieran podido hacer parte de este proceso, debido a que fueron víctimas de “trampas criminales, que esperamos puedan ser superadas”.

El expresidente Uribe aseguró que llevan varios meses trabajando en la construcción del mecanismo para la elección del aspirante único, que será por medio de encuestas a partir de la próxima semana, pero advirtió que en ese proceso ya no caben Zuluaga ni Ramos.

En su momento Uribe dijo que se trató de una decisión muy difícil “que afectan intereses legítimos de compatriotas a quienes se quiere y se respeta”.