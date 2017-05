Otto Bula denuncia presiones de la Fiscalía por caso de extinción de dominio en Córdoba

Exsenador Otto Bula / foto Colprensa - Juan Páez

El ex senador Otto Bula continúa denunciando que está siendo presionado por la Fiscalía para que acepte su responsabilidad en la manipulación de un proceso de extinción de dominio en Córdoba, según el ex senador ha sido víctima incluso de extorsión por parte de funcionarios del CTI.

Bula, quien hasta hace poco estuvo detenido en la Escuela de Estudios Superiores de la Policía, señaló que la Fiscalía decidió en días pasados trasladarlo sin previa autorización de nuevo al bunker de la Fiscalía.

“No tengo ningún principio de oportunidad con la Fiscalía, yo de mi parte quería hacer ese procedimiento pero aquí reposan denuncias contra agentes del CTI por extorsión contra mi persona, y me ponen en el búnker para que me vigile el CTI espero entonces que quede constancia que me seguridad es responsabilidad de la fiscalía y del CTI” advirtió.

En principio se dijo que Otto Bula colaboraría con la Fiscalía en el marco de las investigaciones por el escándalo de Odebrecht en Colombia, sin embargo y en razón a las investigaciones contra el Fiscal Rodrigo Aldana que terminó por salpicar a Bula por lo cual la Fiscalía desistió de realizar acuerdos con el ex senador.