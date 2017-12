Otto Bula señala al exviceministro Luis Miguel Pico en escándalo de Odebrecht

Otto Bula. Foto Colprensa.

El exsenador Otto Bula declaró ante la Fiscalía General que el exviceministro de Agricultura, Luis Miguel Pico fue pieza clave para lograr que se le diera vía libre al contrato de estabilidad jurídica que favorecía a los intereses de la multinacional brasileña Odebrecht.

“Para el tema de estabilidad jurídica, no hubo cupos indicativos, los congresistas presionaron objetando muchos puntos de la reforma tributaria y así accedieron a que le diera vía libre a dicho contrato de estabilidad, ahí jugo un papel muy importante el señor Luis Miguel Pico, que para esa fecha era funcionario del Ministerio de Comercio Exterior”, indicó el excongresista.

Se trata de una declaración jurada rendida ante la comisión especial de fiscales Adscritos a la Unidad Anticorrupción que investiga el escándalo de Odebrecht.

Según Bula, al exvicemistro de Agricultura supuestamente le pagaron en efectivo una suma de 50 millones de pesos. Este dinero se le fue entregado en la ciudad de Bogotá.

“Para lograr la aprobación del contrato de estabilidad jurídica, Odebrecht pagó 4 mil millones de pesos, a través de la empresa que tenía Hernando Mario Restrepo en Panamá (…) que si tenía una empresa distribuidora de teléfonos”, dijo Bula.

Otto Bula indicó que el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías es quien podría aportar información más concreta en torno al llamado grupo de “los buldócer” integrado, según la Fiscalía, por ocho congresistas entre ellos el senador Armando Benedetti, quienes habrían recibido 2 millones de dólares por hacer lobby a Odebrecht, a través de la reforma tributaria para avalar este contrato de estabilidad jurídica y de otras gestiones.

“Con respecto a los congresistas lo que me contaba el señor Elías, eran más congresistas de las comisiones de presupuesto que se encargaban de colaborarle a él, es especifico lo que le ayudaron en estabilidad jurídica, cabe recordar que para esa fecha se estaba tramitando ante el Congreso una reforma tributaria (…) Lo que le estoy contando es lo que me decía el senador Elías, una reforma tributaria no la tranca un solo senador (…) Él me decía que eran 10 o 12 (…) y ese contrato había sido devuelto dos veces”, manifestó.

No obstante, señaló “al único congresista que le puedo decir me llegaron chats de Bernardo Elías, para contarme alguna gestión fue del senador Antonio Guerra”.

En relación con el congresista del Partido de la U, Armando Benedetti, declaró que sólo tenía conocimiento que él era muy amigo del senador Bernardo Elías.

Igualmente sostuvo que el empresario Federico Gaviria tuvo que viajar a Bogotá y estar pendiente hasta el 31 de diciembre de 212, el último día hábil, para que fuera aprobado el contrato, porque él se encontraba en la costa.

“Había un ministro de Transporte encargado de apellido Hernández que fue el que firmó el contrato de estabilidad jurídica, era viceministro de transporte, para la fecha del contrato estaba encargado de ministro, la ministra titular era Cecilia Álvarez”, agregó Bula.