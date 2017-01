Ni el pan se salvó del alcance de la reforma tributaria

Pan en la reforma tributaria Foto: RCN Radio



Ni el pan se salvó de los efectos de la Reforma tributaria, pues los panaderos aseguran que tras el aumento del IVA varias materias primas que se necesitan para elaborar este alimento de primera necesidad ya han subido de precio.

Según Juan Manuel Martínez, fundador del Club del Pan, es necesario que éste suba de precio para que las tradicionales panaderías de barrio no empiecen a decaer. “El precio del pan debería subir para que los pequeños panaderos aumenten la rentabilidad de su negocio y puedan garantizar un crecimiento y una permanencia en el tiempo”, explicó.

Para Martínez, aunque el ministro de Hacienda enfatizó que la harina de trigo, principal materia prima para elaborar el pan, no subiría de precio, hay más ingredientes como la margarina, aceites, y azúcar que “ya están por las nubes”.

RCN Radio visitó algunas panaderías de Bogotá y encontró que aunque los panaderos consideran necesario subir el precio del pan, aseguran que el bolsillo de los consumidores ya no aguanta más.

Por ejemplo María Teresa Buitrago, dueña de una panadería al occidente de la cuidad, señaló que “como los insumos se pusieron caros, lo más lógico sería subirle el precio al pan pero el bolsillo de los consumidores no da abasto, es que todo subió de una manera absurda, no sé a donde vamos a llegar con tanta carestía”.

Entre tanto Pedro Rodríguez, copropietario de una panadería en Chapinero, aseguró que es imposible seguir manteniendo el precio del pan en $300, argumentando que “todo se ha encarecido, la harina nos cuesta 10 mil pesos más el bulto, al igual que la margarina”.

“Pero uno le sube el precio al pan y la gente ahí mismo empieza a renegar. Es que la situación no está nada fácil”, agregó con su rostro preocupado.

Los consumidores

Aunque Colombia ocupa el quinto lugar en consumo de pan en América Latina según Euromonitor, este alimento es esencial en la mesa de millones de colombianos a la hora del desayuno y de las onces.

Por ello las amas de casa y en general los consumidores pegaron el grito en el cielo. Katerin Nieto, una sencilla ama de casa exclamó: “en mi casa somos 6 y con $1000 no compramos si no tres panes, si se le sube el precio tocaría disponer de $2000 para comprar tres panes y la plata no rinde, todo ha venido subiendo menos el salario”.

Entre tanto Francisco García, un humilde trabajador del sector de la construcción agregó que “el pan es lo que más comemos en este gremio. Si le suben debemos bajarle al consumo, pues el bolsillo no aguanta tantas alzas en pasajes, arriendos, comida”.

Consumo per cápita

Según el centro de estudios económicos de Fenalco, en el país el consumo de pan por persona es de 23 kilogramos al año, mientras que en otros países como Chile ese consumo llega a 98 y en Argentina a 73. En los casos de Turquía y Alemania son superados los 120 anuales.

Según los expertos, en Colombia el grueso del consumo lo tiene el pan fresco, con una participación del 80%, mientras que el empacado apenas equivale al 20%.