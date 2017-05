El papa Francisco no irá a Mocoa tras su visita por Colombia en el mes de septiembre

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Augusto Castro, explicó que finalmente el papa Francisco, en su visita a Colombia, no irá a Mocoa debido a que antes de la tragedia presentada en este municipio ya había un itinerario en ciudades principales donde es posible una masiva peregrinación.

“Cuando sucedió lo de Mocoa ya estaba todo establecido, no es un tema de falta de sensibilidad sino por asuntos de seguridad y de logística (…) no tenemos la plena seguridad de que si el papa Francisco entra a esas regiones como El Chocó o Mocoa, pueda salir el mismo día y esos riesgos no los podemos correr”, explicó Castro.

Agregó “Digamos en el caso de la Guajira hemos cuadrado con el obispo de esta región para que en tres buses lleve a los wayúu más pobres de la región para que se puedan encontrar con el papa y lo mismo estamos haciendo con las regiones más lejanas”.

En septiembre será la visita del papa a Colombia y desde el anuncio de este evento, las ciudades preparan la movilización de sus ciudadanos a las regiones donde será posible ver al pontífice. En el caso de Bogotá su llegada será al parque Simón Bolívar.