Papa vendrá a Colombia con una comitiva reducida: experto

Papa Francisco en el Vaticano / Foto AFP

El vaticanista Yaco de la Cierva, fundador del Roma Reports y expertos en viajes del Papa Francisco, indicó que el alto jerarca de la iglesia viajará a Colombia con un equipo pequeño de colaboradores compuesto por agentes de seguridad de la guardia suiza y comunicadores del Vaticano.

“El Papa viene acompañado con colaboradores cercanos, un pequeño grupo de seguridad y gendarmes vaticanos, el director de prensa del Vaticano, el director de centro televisivo del Vaticano y con muy pocas personas más. El equipo es muy pequeño”, afirmó.

El experto indicó que aunque tiene prescrita una dieta, el Papa no tendrá exigencias para la alimentación, “cuando él va a los sitios come lo que le dan y no hace exigencias”.

Yaco de la Cierva afirmó que el comité organizador de la iglesia colombiana debe hacer público el presupuesto por la visita del Papa y asegura que los gastos son menores a un gran concierto de Rock, “los gatos en seguridad no buscan proteger al Papa, buscan proteger a todos, porque el Papa tiene su propia seguridad”.