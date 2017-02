Para la azafata sobreviviente del Chapecoense, la tragedia aun no termina

Foto tomada de AFP

Ximena Suárez, la azafata boliviana que sobrevivió al accidente del avión de Chapecoense el pasado 28 de noviembre en Antioquia, narró su drama en entrevista con Voces RCN y agradeció a Dios por la nueva oportunidad de vida.

A sus 28 años, Ximena recordó que antes de abordar el vuelo solo había caras de felicidad y emoción tanto en los jugadores del Chapecoense como en la tripulación. Sin embargo, al ser interrogada por detalles del accidente, prefiere no hablar y darse un mayor tiempo para contar su historia por recomendación de su psicóloga.

“Han pasado varios meses después del accidente y aún no puedo dormir. Me levantó con pesadillas, con imágenes de mis amigos y del equipo, viéndolos llenos de vida; lo felices que estaban y cómo cantaban. Quiero escribir un libro con lo que me pasó, ese es mi sueño”, dice Ximena.

Recordando el aprecio que siente por todos los compañeros de vuelo que murieron en el accidente, Ximena evocó que “en la tripulación nosotros éramos una familia, nos decíamos -la rosca- y éramos lo que más volábamos”. Por eso prefiere no opinar sobre los resultados de las investigaciones del accidente que implican la eventual responsabilidad del piloto en el mismo.

También indicó que le afectan mucho las críticas que le hacen en su país, las cuales surgieron a raíz de la campaña que inició en Internet para recoger fondos para su tratamiento. “No me han dado indemnización y me deben cinco meses de sueldo: tres que me debían desde antes del accidente, más el tiempo que ha pasado ahora”.

Su padre es quien hoy en día está corriendo con los gastos de la recuperación, pues el costo de su tratamiento ha llegado al tope permitido y carece de un cubrimiento en seguridad social por parte de la empresa LaMia, todo esto debido a la informalidad con la que se realizó su contratación.

Por eso Ximena pide a quienes quieran apoyarla en esta difícil situación, que a través de la página www.gofundme.com puedan realizar donaciones para cubrir los gastos de su recuperación física y emocional.