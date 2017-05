Paro en Pacífico: En Chocó están suspendidas las negociaciones mientras en Buenaventura no avanzan

Foto RCN Radio

Las negociaciones entre las comisiones de alto nivel, designadas por el presidente Juan Manuel Santos, y las comunidades del Chocó y Buenaventura se encuentran detenidas ya que en Quibdó fueron suspendidas temporalmente, mientras que en Buenaventura no avanzan por la solicitud de declaratoria de emergencia.

Alfonso Prada, secretario general de la Presidencia y vocero de la comisión para el departamento del Chocó, reportó que fueron suspendidas de manera temporal las negociaciones mientras se evalúan por separado las propuestas que se llevaron a la mesa.

“Hay un ambiente de tranquilidad, las cosas avanzan y la prioridad del Gobierno es lograr acuerdos que se puedan cumplir, vamos a ir a Bogotá a llevar estas peticiones que nos hizo la gente y esperamos traer buenas noticias en el encuentro que tendremos nuevamente mañana”, dijo el funcionario.

Prada aseguró que estima que las consultas se harán lo más pronto posible, de tal manera que la comisión del Gobierno Nacional regrese al Chocó para formalizar el cierre del paro.

Gobierno dice que declaratoria de emergencia puede ser camisa de fuerza en Buenaventura

El Gobierno hizo un llamado a la comunidad de Buenaventura para que la solicitud de declaratoria del Estado de Emergencia no sea una camisa de fuerza en la búsqueda de salidas a la crisis que enfrentan.

El viceministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que lo importante es que todas las partes que intervienen en la negociación del paro medien en un proceso en el que se escuchen a todos y sencillamente no se impongan posiciones inamovibles dentro de los encuentros.

“Hay que empezar a hablar de propuestas para mejorar la salud, la educación, el transporte, la seguridad, para solucionar todas esas problemáticas que han llevado a la comunidad a un punto en el que exigen que se cumplan sus derechos (…) no podemos seguir dando vueltas en un tema constitucional”, dijo el funcionario.

El viceministro Rivera señaló que el Gobierno no ve viable la declaratoria de emergencia, ya que según la Corte Constitucional no se tienen los elementos necesarios para ejecutarla, debido a que se trata de una problemática social y no de un suceso eventual.

“Las inversiones en Buenaventura han sido importantes, recordemos la reducción de las tasas de homicidio, los proyectos de agua potable tienen un avance muy importante, el Plan de Desarrollo está avanzando y estamos buscando recursos para mayores apoyos (…) los avances son lentos, pero notorios”, dijo Rivera.

El Gobierno aseguró que actualmente los diálogos están “empantanados”, ya que las propuestas presentadas han sido rechazadas por parte de la comunidad.