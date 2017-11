Partido de la U no descarta acercamientos con Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras // Foto: Colprensa - Sofía Toscano

Aurelio Iragorri, director único del Partido de la U, aseguró que la colectividad estará abierta a estudiar las propuestas de todos los candidatos presidenciales para definir su apoyo de cara a las elecciones del 2018.

Iragorri se mostró dispuesto y no descartó tener acercamientos institucionales con Germán Vargas Lleras, con quien tiene una relación de amistad de hace varios años.

“No descartamos hablar con Vargas, claro que no, no descartamos hablar con el partido Liberal, no descartamos hablar con el resto de candidatos, pero no conocemos las propuestas que le van a presentar a país, estamos esperando conocerlas para revisarlas y que la Asamblea del partido decida cual es la mejor de esas propuestas”, señaló Iragorri.

Sin embargo, aclaró que cualquier alianza con otro partido político u apoyo a una candidatura presidencial, se definirá mes y medio antes de la primera vuelta.

“Eso lo vamos discutir después de que pasen las elecciones del Congreso, estamos concentrados en fortalecer nuestras organizaciones regionales para lograr sacar el mayor número de curules como ocurrió en las elecciones pasadas. El Partido de la U no es un partido de garaje que pueda adherir a precandidatos que es lo que hay hoy, y no hemos oído muchas propuestas, pero sí hemos escuchado muchos insultos”, añadió.

El director de la U sí negó de plano una alianza con la Farc, pero defendió la posibilidad de que ese grupo tenga candidato presidencial y aspirantes al Congreso.

“El partido de la U no tiene ninguna posibilidad de aliarse con ese partido (Farc), tiene la posibilidad derrotarlos en las urnas, lo que no se puede ser es que se haga un acuerdo que le pone fin al conflicto y ahora se pongan en duda si pueden o no participar en política. El partido del presidente se va a encargar de derrotarlos en las urnas”, indicó.

Aurelio Iragorri ratificó el compromiso de los congresistas de la colectividad en la implementación del acuerdo y dijo que la próxima semana todos los parlamentarios estarán en el Congreso votando la ley estatutaria de la JEP y la reforma política.