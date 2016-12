Pasajeros de Viva Colombia denuncian fallas en la atención

Foto tomada de Facebook: VivaColombia

Diferentes usuarios de Viva Colombia se vieron afectados en la mañana de hoy, por lo que denunciaron fallas en el servicio por parte de empleados de esta aerolínea de bajo costo, que los hizo perder sus vuelos programados.

Según estas personas para hoy se tenía previsto el abordaje de las vuelos FC 8187 y FC 8067 a las 6:45 a. m. y 7:45 a. m. respectivamente y aunque indican que llegaron con el tiempo reglamentario, la mala información de una empleada de la aerolínea los hizo esperar en el lugar que no les correspondía.

Ximena Durán, una de las afectadas, aseguró que “compramos los tiquetes por internet, llegamos al aeropuerto con buen tiempo y cuando nos acercamos a las ventanillas de Viva Colombia una de las auxiliares nos envió a una de las salas que nada tenía que ver, esperamos y cuando vemos las pantallas resulta que era en otra puerta y al desplazarnos hacia allá nos dijeron que ya era muy tarde”.

Hollman Ramírez, otro de los afectados, aseguró que “pues como no soy un viajero frecuente me acerqué a las auxiliares de esta aerolínea y ellos me mandaron a la puerta 17 y les hice caso, me senté a esperar y cuando le pregunté a otro de los empleados del aeropuerto me dijo que no era ahí y que ya se había ido mi vuelo”.

Estas personas manifestaron que muchos de los viajeros afectados accedieron a comprar nuevamente sus tiquetes, pero en muchos casos los costos eran del doble. “Los pasajes que perdí inicialmente me costaron 280 mil pesos, acabo de tomar otros y pagué un millón de pesos, adicional a eso me tocó pagar la impresión del pasabordo (…) todo por una mala información”, dijo Odilio Hincapié.

RCN Radio conoció que las averiguaciones hechas por la Aerocivil reportan que los pasajeros sí llegaron a tiempo y que fue una falla en los servicios de información de las pantallas del Aeropuerto El Dorado y por parte de algunos funcionarios de Viva Colombia que se confundieron por la semejanza de las nomenclaturas de vuelo.

Por su parte Viva Colombia manifestó que no hubo sobreventa de tiquetes como inicialmente denunciaron los viajeros y que lo ocurrido con el cierre de los vuelos obedece a la política de operación de las aerolíneas de bajo costo y que trabaja para ayudar a los afectados que aún quedan para reubicarlos en otros aviones con destino a Medellín.