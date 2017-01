Debate por salario de voceros de Farc tras aprobación de ley que formaliza su presencia en el Congreso

Foto: Voces de Paz

Las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara le dieron vía libre en primer debate al proyecto de ley que le permite al movimiento Voces de Paz estar legalmente en el Congreso para la implementación de los acuerdos de La Habana.

La polémica estuvo enmarcada por el sueldo que recibirán los delegados de las Farc con su llegada al Congreso, cuyo monto es aún un misterio.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que están trabajando con el Ministerio de Hacienda “con cooperación internacional y el Ministerio del Posconflicto para construir una bolsa de recursos con los cuales se garantizará no solamente el pago de una remuneración a quienes actúan como voceros, sino también la contratación de un grupo de asesores para ellos“.

El senador Armando Benedetti, durante la discusión de la iniciativa, pidió que se entregue a los voceros de la guerrilla los mismos derechos de los congresistas.

“Las personas que vengan aquí a acompañarnos en la implementación del acuerdo de paz deben tener garantías, deben tener una UTL, un sueldo estos seis meses, que tengan los mismos derechos en el uso de la palabra, en la parte económica“, sostuvo.

“Esto no es que se le está dando plata a las Farc, son unas personas validadoras, que nos pueden ayudar a abrir los ojos, ellos vinieron aquí no para que piensen como nosotros y ellos deben tener asesores, una secretaria que les conteste el teléfono, unos asistentes, entre otras cosas“, agregó.

Sin embargo, Jairo Estrada, uno de los integrantes del movimiento Voces de Paz, aseguró que su remuneración será menor a la de un congresista.

“Nosotros no seremos funcionarios públicos, no devengaremos como los senadores y representantes a la Cámara tal y como se ha dicho malintencionadamente. Lo que se ha señalado es que tendrá que haber una remuneración por el trabajo realizado, pero no será en las altas remuneraciones de los congresistas“, sostuvo.

El uribismo denunció que con esta ley se están entregando facultades a los voceros de las Farc para citar ministros y tener altos salarios a costa del Estado.

El representante Edward Rodríguez aseguró que “los voceros de las Farc podrán citar a cualquier ministro con ocasión del proceso con las Farc. Durante un año tendrán más o menos 2.268 millones de pesos de sueldo, mientras que a los colombianos le suben el IVA al 19%“.

Las Comisiones Primeras conjuntas también aprobaron una proposición nueva dentro de la iniciativa, para que las víctimas del conflicto tengan un representante en el proceso de implementación de los acuerdos de paz.

El senador Juan Manuel Galán, autor de la proposición explicó que será una presencia informal de los afectados por la violencia, para que en previa sesión informal, puedan intervenir y opinar sobre las leyes que se tramitan en el Congreso para el posconflicto.

Esta iniciativa les permitirá a los delegados de las Farc presentar proposiciones en el estudio de los proyectos de ley y acto legislativo que se estudien durante los próximos meses.